Insulta i clienti ma è colpa dello stress | reintegrato in banca dopo il licenziamento e risarcito con 16 mesi di stipendio

Leggi su feedpress.me

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Quando è troppo è troppo. Questa volta lo sostiene anche il tribunale di Cremona, che ha deciso di reintegrare un cassiere di unalicenziato per averto e maltrattato i. Secondo il tribunale, infatti, il comportamento del lavoratore sarebbe stato giustificato dal fatto che si era trovato a lavorare per anni in un ambiente «ogeno». Per questo ilsarà annullato...