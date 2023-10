“Insieme a te” | il nuovo singolo di Hermes

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Dal 13 ottobre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “A TE” (distribuito da Ada Music Italy), ildiS. “a te” è un brano che nasce in studio dall’idea di combinare uno stile cantautorale con ritmi più dance e con influenze di sound prettamente internazionali. Il brano esprime un conflitto emotivo intenso tra la paura della fine e il desiderio di ricominciare. È una canzone che tratta di emozioni complesse e della lotta per mantenere viva una relazione. Il testo dipinge il quadro di una connessione intensa tra due persone, una struggente voglia di staree vivere ogni momento. Ma è anche un’ode all’incertezza delle relazioni, alla paura di perdere ciò che si tiene caro e al desiderio di ...