Inquisitor Ghost | TikTok e le subculture di Internet | dietro le quinte della tragedia di Vincent Plicchi

Un fascicolo modello 45, senza ipotesi di reato, a Bologna. E l'indagine per istigazione al suicidio appena agli inizi. La morte di Vincent Plicchi () avrà una coda giudiziaria. Il padre Matteo ha denunciato pubblicamente che suo figlio ha ricevuto una serie di accuse su TikTok riguardo reati particolarmente infamanti come la ...

Sul tavolo accanto alla porta d’ingresso ci sono ancora le spade laser che doveva promuovere nei video di Tik Tok. In fondo alla stanza la tv per i giochi con davanti la sedia di rete d’acciaio su cui ...Per la vacuità e la crudeltà che la rete sobilla e fomenta. Ma Vincent non era solo un numero online. Non era solo l’influencer ‘Inquisitor Ghost’. "Era un ragazzo d’oro, era un altruista, era un ...