“Inquisitor Ghost” si suicida in diretta su TikTok | il padre del 23enne | “Era vittima di cyberbullismo | ucciso da persone malvagie”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Susi faceva chiamare “” e, dalla sua cameretta di Bologna, era divenuto popolare sui social grazie ai suoi video in cui si vestiva come un personaggio del famoso videogioco di guerra “Call of Duty”. Nel tempo aveva conquistato un seguito di oltre 300 mila follower ma proprio quest’attenzione mediatica si è rivelata un boomerang ed ha finito per provocargli un malessere tale da spingerlo al suicidio. La tragedia è avvenuta in, martedì sera: il giovane ragazzo di 23 anni si è presentato vestito come sempre e, ad un certo punto, all’improvviso, ha compiuto il gesto estremo. Una tragedia in tempo reale, che ha lasciato senza parole tutti i suoi follower che, dopo aver assistito impotenti alla scena, hanno cominciato a tempestare di chiamate i centralini delle forze dell’ordine. Telefonate ...