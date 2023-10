Inquisitor Ghost | morte in diretta video del tiktoker 23enne vittima di ' cyberbullismo' | Non ce la faccio più

Tuttavia, quanto avvenuto nelle scorse ore in Italia è una vera e propria tragedia perchè un 23enne di Bologna, noto sulla piattaforma come '' , si è suicidato in diretta mentre ...

Incredibile quanto avvenuto su TikTok nelle scorse ore: un giovane cosplayer, Inquisitor Ghost, si è suicidato in diretta.