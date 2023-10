Innovazione tecnologica | per l' 88% degli italiani ha aiutato e aiuta imprese

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Roma, 13 ott. (Labitalia) - Per l'88%, l'hain modo deciso l'attività imprenditoriale e produttiva, agevolando la crescita non solo delle grandi, ma anche delle piccole aziende (29%). Gli, poi, si sentono più competenti con le nuove tecnologie rispetto a francesi, tedeschi e americani. L'ha mutato radicalmente il modo di informarsi, di viaggiare, di fare la spesa, ma ha anche aumentato le differenze sociali tra Paesi ricchi e poveri, tra anziani e giovani, tra manager e lavoratori. Sono solo alcuni dei risultati che emergono dalla ricerca realizzata da Ipsos per 'Maker Faire Rome – The European Edition', manifestazione promossa e ...