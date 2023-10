Innovation Village Award 2023 | ecco i 24 progetti finalisti

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “Sono stati selezionati da una giuria tecnica i 24di, valutati tra i 185 provenienti da tutta Italia”. Ad annunciarlo è Annamaria Capodanno, direttrice di, in vista delle finali della quinta edizione di IV, il premio promosso e organizzato da Knowledge for Business con ASviS ed ENEA in programma il prossimo 17 novembre presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli, dove si sfideranno i migliori 24. Per i vincitori, previsti premi in denaro, menzioni e servizi di accelerazione. Del tutto nuova la formula della finale, un contest performativo durante il quale si applicherà la metodologia della gamification al pitching, coinvolgendo i ...