Iniziata l’evacuazione di massa dal nord di Gaza – La diretta della guerra

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’Onu ha rivelato che l’esercito israeliano ha ordinato a 1,1 milioni di abitanti didi spostarsi a Sud entro le prossime 24 ore. In risposta, l’organizzazione ha lanciato un appello urgente affinché tale decisione venga rivista, temendo che possa trasformare una situazione già tragica in una catastrofe. Nel frattempo, Israele ha esposto al mondo intero le foto che mostrano le atrocità commesse da Hamas, dichiarando che l’organizzazione verrà “schiacciata”, analogamente a quanto accaduto all’Isis. Il segretario di Stato USA, Antony Blinken, dopo una visita a Tel Aviv, si è diretto in Giordania e successivamente in Qatar, con l’obiettivo di lavorare al rilascio degli ostaggi. La situazione rimane tesa, con i vertici dell’UE in Israele e l’annuncio di Hamas di un “venerdìrabbia”, chiamando a manifestazioni che potrebbero infiammare l’intero ...