Infortunio Osimhen | Il CT della Nigeria Conferma | “Salta la prossima partita | decideremo se farlo tornare a Napoli” -VIDEO

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Aggiornamento sulle condizioni di Victor, attaccante del, direttamente dal CT. Ultime notizie calcio. Il CT, Jose Pesseiro, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni di Victor, attaccante del, dopo l’subito in amichevole. Ecco cosa significa per ile per la squadra nazionalena. H2: Cosa Significa l’diper ile la? Jose Pesseiro, l’allenatore, ha dichiarato in un’intervista con OmaSportsTV che Victorè attualmente in ...

Le parole di Jose Pesseiro, ct della Nigeria, sulle condizioni di Victordopo l'in nazionale Jose Pesseiro, ct della Nigeria, ha parlato dell'di Victordel Napoli. PAROLE - "Victor va adesso a verificare immediatamente la sua ...

Osimhen infortunato, allarme Napoli: a terra con la Nigeria davanti a Mancini Tuttosport

Infortunio Osimhen: quando torna e quante partite salta Goal Italia

Precisando che il calciatore è in contatto con il Napoli, Victor in queste ore sta facendo gli accertamenti e secondo il tecnico non giocherà la prossima partita per evitare infortuni.L'allenatore della Nigeria, Jose Pesseiro, ha parlato ad OmaSportsTV delle condizioni di Victor Osimhen dopo l'infortunio. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24: Come sta Victor Osimhen "No, Victor ...