Infortunio di Bajrami con l’Albania | Sassuolo in ansia

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nedim, centrocampista del, ha subito unnella sfida di ieri contro la Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni agli Europei Nedim, centrocampista dele del, ha subito unnella sfida di ieri contro la Repubblica Ceca, valida per le qualificazioni agli Europei. Il giocatore ha accusato un problema alla gamba sinistra causato da uno scontro di gioco, conche ha lasciato il campo sorretto da due componenti dello staff medico senza riuscire ad appoggiare il piede. Condizioni quindi da rivalutare per stabilire eventuali tempi di recupero.