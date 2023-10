Infortunio Anguissa | De Nicola sicuro | quante partite dovrà saltare

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’ex responsabile dello staff medico del Napoli, Alfonso De, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli ed ha quantificato i tempi di recupero per l’di. Nell’ultimo match di campionato, tra Napoli e Fiorentina, vinto dai viola per 3-1 al Maradona, oltre la sconfitta, c’è stata un’altra brutta notizia per gli azzurri. L’uscita anzi tempo dal campo di Frank. Al giocatore camerunense, è stato riscontrato, dopo gli esami dei giorni successivi, una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Sull’argomento, si è espresso anche il dottor Alfonso De. L’ex responsabile dello staff medico del Napoli ha precisato i tempi di recupero. Per Alfonso Destarà fuori fino alla partita col Milan L’ex medico del Napoli, ...