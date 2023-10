Infortunati Juventus | le ultimissime su Vlahovic | Chiesa e Alex Sandro

Leggi su serieanews

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tengono banco gliin casa. Brutte notizie per Allegri, il quale, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà fare a meno anche di Danilo in vista della sfida contro il Milan Manca circa una settimana alla supersfida dell’Allianz Stadium tra-Milan, match valido per la 9^ giornata di Serie A. Allegri dovrà fare i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.