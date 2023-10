Incidente bus di Mestre | trapelano i primi risultati dell’autopsia sull’autista

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tragedia di, era il 3 ottobre scorso quando un pullman che trasportava 36 persone, tutti turisti stranieri ospiti di un camping escluso il conducente, sfondava il guard rail sul cavalcavia che collegaa Marghera e precipitava di sotto. Un bilancio drammatico: 21 vittime, tutte identificate, e 15 feriti. Solo 2 di loro hanno lasciato l’ospedale. E intanto ci sono itre indagati nell’inchiesta per omicidio stradale, omicidio colposo plurimo, lesioni personali stradali gravi o gravissime e lesioni personali colpose. Sono Massimo Fiorese, 63 anni, amministratore delegato della società La Linea, Roberto Di Bussolo, dirigente del settore Viabilità, terraferma e mobilità del comune e Alberto Cesaro, che è responsabile del Servizio manutenzione. Per la perizia, affidata a Placido Migliorino detto “Il Mastino”, ci ...

Anche se poi l'ipotesi dovrà accordarsi con la dinamica dell'ricostruita dalle telecamere di sicurezza. I fatti si sono verificati sul cavalcavia della Vempa , mentre ildella società ...

MESTRE - Arrivano i primi risultati dell'autopsia sul corpo Alberto Rizzotto, l'autista del bus precipitato dal cavalcavia a Mestre. Secondo le primissime analisi, i dati sono quindi ...