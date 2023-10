Inchiesta scommesse | Fabrizio Corona | “Alle 14 un altro nome | gioca nella Roma” Ecco il possibile identikit

... anche inconscia, di incamerare l'indotto di popolarità " prime pagine di tutti i giornali, migliaia di click sui siti d'informazione " che l'ha conseguito grazie alla presenza di due ...

Scommesse, l'inchiesta si allargherà: gli scenari e chi rischia adesso Corriere dello Sport

I calciatori Tonali e Zaniolo hanno lasciato il ritiro della Nazionale italiana dopo un colloquio con la polizia nel contesto di un’inchiesta sulle scommesse illecite Il Post

Ne potrebbero rispondere, e al momento è una questione per quel che si sa nemmeno sfiorata dalle indagini, solo nel caso in cui delle scommesse fossero stati a conoscenza dirigenti di alto livello. In ...“Alle ore 14 su dillingernews farò il quarto nome dello scandalo scommesse che sta colpendo il mondo del calcio, è un terremoto” ha scritto l’ex paparazzo sul suo profilo Instagram rivelando poi che ...