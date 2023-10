Incentivazione allo studio | la Federscherma premia 80 ragazzi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Azzi: "Sport e scuola non sono due attività inconciliabili" ROMA - Un appuntamento per esaltare i risultati non solo sportivi, ma anche quelli ottenuti in ambito scolastico, ugualmente importanti per l'atleta. Si è svolta a Roma, presso il Salone d'Onore del Coni, la cerimonia di consegna dei ricono