Incendio a Latina | in fiamme un capannone | paura nella notte

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dove, intorno all’o1:00, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Pontina per unin un. I pompieri, con il supporto dell’autobotte, sono riusciti a domare ledopo un’ora e mezza di lavoro. Le effettive cause del rogo sono ancora da accertare. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di, clicca su questo link