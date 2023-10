In trappola a Gaza | senza riparo Non ho cibo per mia figlia | se anche ci spostiamo dove andiamo?

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Parla Mohammed che ha ricevuto il volantino con l'ordine di evacuazione dell'esercito israeliano. Per Karam "è finita, tutto quello che prima ci garantiva una vita quanto meno decente, ora non c'è più”. La direttrice Unrwa Marta Lorenzo Rodriguez: "Fornire supporto umanitario in questo momento è impossibile"