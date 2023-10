In arrivo nuovi concorrenti al GF | ecco chi sono

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il grande fratello è iniziato l’11 settembre scorso, ma a quanto pare le sue porte non siancora chiuse. Nella puntata di giovedì scorso, 12 ottobre, Alfonso annuncia l’ingresso dial GF.che potranno essere sia Nip che Vip e che entreranno a far parte della casa del grande fratello lunedì 16 ottobre. Dunque, l’ingresso è ormai alle porte, ed essendo così vicino si nutrono già dei sospetti su chi potrebbe entrare. Alcuni sembrano essere stati richiesti anche in diretta. Infatti potrebbero esserci famosi chegià stati protagonisti del Grande Fratello e che desiderano tornare di nuovo, forse per poter sistemare qualche affare in sospeso. Ma chiquesti vip? Entrate e ritorni al Grande Fratello Una prima possibile nuova concorrente ...