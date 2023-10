In Abruzzo “Crescibusiness Digitalizziamo in Tour” di Intesa Sanpaolo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) MILANO (ITALPRESS) – “in”, il nuovo programma di valorizzazione didedicato all'innovazione digitale delle aziende artigiane, del commercio, del turismo e della ristorazione, ha fatto tappa in. Una delegazione della banca guidata dal Direttore Regionale Roberto Gabrielli ha fatto visita alle due aziende abruzzesi premiate.Due aziende per altrettante storie che raccontano il territorio, dall'artigianato al commercio, premiate per gli investimenti nel digital per la trasformazione del business model, l'infrastruttura digitale evoluta, i metodi di pagamento innovativi. Ad entrambe viene consegnata una targa di merito ed offerta l'opportunità di essere affiancate in un percorso di visibilità e sviluppo, che comprende l'offerta di ...