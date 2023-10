Impact 12 10 2023 Killer match

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Lettrici e lettori di ZonaWrestling, benvenuti in questa nuova puntata di. Settimana scorsa Alex Shelley si è finalmente ribellato e ha atterrato Josh Alexander. Il clima si sta decisamente surriscaldando in vista di Bound For Glory. Quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci nella puntata! The Rascalz sconfiggono Rich Swann e Sami Callihan per gliWorld Tag Team Titles (3,5 / 5) Dirty Dango sconfigge Jake Something, Eric Young, Jordynne Grace e Champagne Singh (2,5 / 5) L’ex Fandango vince grazie alla collaborazione di Bravo, ma soprattutto di Oleg Prudius (ex Vladimir Kozlov) arrivato a sorpresa. Tasha Steelz sconfigge Courtney Rush (2,5 / 5) BACKSTAGE: Bully Ray trova Steve Maclin e gli chiede se nelle settimane scorse ha detto che lui è un debole. Steve Maclin risponde di sì e Bully Ray dice “cool” e gli dà ...