Il sindaco Manfredi | «oggi il Maradona non ha i requisiti per gli Europei | lo vogliamo da 60mila posti»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ildi Napoli Gaetanoha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica di punta di Kiss Kiss Napoli. Molti i temi affrontati dal primo cittadino, in particolare la volontà di portare eventi sportivi di spessore nella città partenopea e di riqualificare, ovviamente, l’impianto del. Queste le sue dichiarazioni a riguardo: «Napoli è una grande città dello sport e non solo del calcio, abbiamo tante eccellenze nelle nostre periferie e nelle zone complicate della città.Napoli capitale dello sport. Abbiamo fatto un investimento su questa candidatura per lanciare un messaggio. Lavoriamo in modo che la nostra città sia piena di questi eventi che ci aiutano tanto. Mi piacerebbe tanto portare una finale di Champions League a Napoli, ma ci vogliono lavori e ...