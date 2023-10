Il rischio terrorismo in Europa sull’onda della guerra Israele-Hamas

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Mentre la sanguinosainsta per entrare nella fase decisiva con l’intervento di terra dell’esercito israeliano nella Striscia di Gaza, questa notte è stata ordinata l’evacuazione del Nord di Gaza. «È per la vostra sicurezza» è il messaggio lanciato agli oltre 1.1 milioni di palestinesi che dovranno lasciare l’area e andare a Sud entro le prossime 24 ore. L’ Esercito israeliano ha spiegato «che colpirà in modo significativo l’areacittà di Gaza nei prossimi giorni» poi ha avvisato «di non avvicinarsi all'area delle recinzioni al confine». Oggi è il «Venerdìrabbia» decretato dache ha chiamato la Umma musulmana a scatenare proteste in tutto il mondo e non solo in Medio Oriente. Allerta altissima in Francia con il governo che ha vietato ogni tipo di manifestazioni ...