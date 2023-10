Il re del bisturi su Real Time | Giorgia Gerardi

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Giovedì 12 ottobre 2023 è andato in onda il primo episodio della sesta stagione de Il Re del, ility diche tratta i casi di persone che vogliono avvalersi della chirurgia estetica per migliorare il loro aspetto grazie al lavoro di un luminare come il professor Giulio Basoccu. Il Re delva in onda su(n.31 DTT) alle ore 23 circa. Il re delLa protagonista della prima puntata della sesta stagione è, una ragazza che soffre perché ha un seno tuberoso, ovvero che cresce in maniera anomala, al punto da causarle gravi problemi psicologici che l’hanno spinta a non indossare mai un costume da bagno. Il re del ...