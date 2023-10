Il primo allenatore di Udogie | «A sei anni e mezzo era già tatticamente perfetto nelle due fasi»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Stefano Grespan,di Destinyai tempi della scuola calcio del circolo Noi di Nogara, ha parlato della sua prima convocazione in Nazionale maggiore Stefano Grespan,di Destinyai tempi della scuola calcio del circolo Noi di Nogara, ha parlato ai microfoni di Radio 1 della sua prima convocazione in Nazionale maggiore. PAROLE – «Con me ha proprio iniziato a giocare a calcio, aveva 6. Per i primi due-tre mesi, a dir la verità, non si intravedeva in lui una passione così grande per il calcio. Lui ha un carattere un po’ introverso, non parla mai, parla pochissimo con i propri compagni ed è ancora così. Dopo quattro-cinque mesi c’è stato un cambiamento, abbiamo fatto le prime amichevoli, l’ho schierato in ...