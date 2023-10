Il presidente della lega calcio israeliana | «Siamo stupiti | la Premier incapace di condannare questi atti»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 13 ottobre 2023) LaLeague si trova esattamente tra l’incudine e il martello, anche e soprattutto per responsabilità sua. Dopo il comunicato in sostegno delle vittimeguerra tra Israele e Hamas, in Palestina, sul pc dell’ad inglese Richard Masters è arrivata una lettera. Il mittente è ilIsrael Pro Football Leagues, lacalcistica, Erez Halfon. Halfon si dice “stupito, scioccato e deluso oltre ogni dire” per l’ambiguitàLeague nella vicenda e a proposito degli attacchi terroristici che “hanno ucciso oltre 1200 persone e ne hanno ferito oltre 5500 nell’ultima settimana”. Le parole delriportate dal Daily Mail. ...