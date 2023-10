Il preside si crede un po’ questore e fa perquisire i bambini delle elementari perché non trova il cellulare L’aveva lasciato in ufficio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ha dato mandato di procedere a una perquisizione in tutti gli zaini degli alunninonva più il. Pensava glielo avessero preso idella scuola primaria di San Lorenzo Maggiore, in provincia di Benevento, dove in quel momento era in visita. Così il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo De Blasio, Angelo Melillo, ha pensato che la soluzione fosse trasformarsi in una sorta di autorità giudiziaria ordinando agli insegnanti di rovistare nelle borse degli alunni. La brutta sorpresa è che il telefonino non siva in nessuno zaino. Il blitz si è concluso senza risultati. Ilinfatti era in undella scuola. Il responsabile della perdita del telefonino, insomma, era proprio lui: il. A raccontare ...