... leader del blocco conservatore guidato da National che sarà il principale sfidante del... c'era la visita al quartier generale di Rocket Lab, la compagnia spazialeche vale oltre ...

Il premier neozelandese Chris Hipkins punta a una difficile conferma Internazionale

Un ministro dedicato allo spazio - ItaliaOggi.it Italia Oggi

I neozelandesi sono chiamati alle urne il 14 ottobre per delle ... Nelle ultime elezioni dell’ottobre 2020 l’allora premier Jacinda Ardern aveva condotto i laburisti a una vittoria schiacciante. Il ...epa10916132 New Zealand's Prime Minister and Labor leader Chris Hipkins (C) and the Labor candidate for Mangere Lemauga Lydia Sosene (L) pose during a visit to Mangere Town Centre, Auckland, New Zeala ...