Il pericolosissimo business dei bambini sui social | perché non dovrebbero essere mostrati

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Posto che il diritto alla privacy è sancito a chiare lettere nella Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989, in Italia non esiste ancora una normativa specifica sull’argomento; ad eccezione di quella che stabilisce il limite di età a partire dal quale si possono usare i, lasciando così esclusivamente in mano ai genitori la responsabilità dell’immagine dei propri figli. Nonostante ciò, diversi i tribunali italiani si sono espressi più volte a riguardo, condannando alcuni genitori a togliere le immagini dei figli dai propri, pena un risarcimento da versare anche a quattro zeri: gli articoli 147 e 357 del Codice civile impongono infatti ai genitori un dovere di cura e di educazione nei confronti dei figli che fa riferimento anche ad una corretta gestione dell’immagine pubblica del minore. Ora, al di là ...