Il Paradiso delle Signore anticipazioni | l' annuncio della Contessa Adelaide di Sant' Erasmo stravolge le carte in tavola

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il: lepuntata di oggi sono più interesi che mai.di, prima di partire per Ginevra fa unspiazzante Tutti i giorni, a partire dalle 16 circa - subito dopo il talk showconduttrice Caterina Balivo 'La volta buona', va in onda Il. Quest'ultima è una fiction nata per la prima serata e successivamente spostata al pomeriggio dove da anni riesce a raggiungere sempre un ottimo share. Il merito è indubbiamente di una storia che affascina e tiene con il fiato sospeso, nonostante nel tempo siano tanti i protagonisti cambiati. Tra i personaggi principali ...

Vittorio e Roberto devono sistemare alcune irregolarità contabili del Paradiso; per prima cosa, però, devono trovare un contabile che sostituisca Vito, e Marcello ne approfitta per proporre Matteo.