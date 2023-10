Il Paradiso delle Signore 8 | anticipazioni 16 ottobre | Barbieri torna single | Tancredi deluso da Matilde

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Cosa accadrà nel corso della puntata di Un Posto al Sole in onda lunedì 16su Rai Tre? Dagli spoiler è possibile apprendere checercherà di prendersi una rivincita nei confronti di, dopo aver scoperto che quest’ultima ha ripreso a vedersi con Vittorio Conti. Ci sarà spazio perre a far luce anche sulle vicende di Marcello che non solo si ritroverà ai ferri corti con il commendatore, ma dovrà fare anche i conti con la decisione inaspettata di Adelaide, che lascerà Milano e volerà a Ginevra, per potersi ricongiungere a sua figlia Odile. Il8,verrà lasciato dalla contessa La contessa, dopo aver lasciato Milano ed essere giunta a Ginevra, contatteràe troncherà ...