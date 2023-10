Il nuovo Cassano a CM | 'Fantantonio | il no della Juve e il Cittadella | è la rivincita su chi mi ha bocciato'

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Da qualche anno nel calcio italiano c'è un altro. Pugliese, attaccante. Come un dejà-vu. Un altro? No,...

Istituzioni, Chiesa e Imprese alla prova di unpatto per il lavoro dignitoso e lo sviluppo ... Francesco Savino, vescovo diall'Jonio e vicepresidente della Cei " non vuole limitarsi a un ...

Il nuovo Cassano ci farà divertire Tuttosport

La Serie BKT scopre un altro Cassano: il numero 10 e la Roma del destino Virgilio Sport

Cassano. Pugliese, attaccante. Come un dejà-vu. Un altro Fantantonio No, quasi. La fantasia c'è. Si chiama Claudio, classe 2003 e nessuna parentela con Antonio: "Me lo chiedono tutti, è una cosa che ...Terzo impegno settimanale per i Fiorenzuola Bees, che in un giorno e un orario del tutto nuovo per le partite casalinghe dei gialloblù, ospitano al ...