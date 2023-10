Il momento felice del North London in Premier League

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) A otto giornate dall’inizio, il Nord di Londra si è preso, per ora, la. Arsenal e Tottenham guidano la classifica, imbattute, 20 punti ciascuna e un derby pareggiato tra gol e spettacolo. Alle le altre grandi del calcio inglese, per ora, solo le briciole: i Gunners hanno liquidato il Manchester City di Guardiola grazie a una goffa deviazione di Aké su tiro innocuo di Martinelli; gli Spurs hanno piegato un Liverpool ridotto in nove uomini con un autogol allo scadere di Matip, in una partita dove il Var è andato in tilt scatenando le ire di Klopp. Con Manchester United e Chelsea all’ennesima crisi di identità, ecco che le due arcirivali delDerby si stanno prendendo la scena. Una nel segno della continuità, l’altra in rottura col passato. Smaltita la delusione dello scorso anno, l’Arsenal è ...