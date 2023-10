“Il mio bambino” Che gioia per la figlia vip e volto della tv Incinta per la prima volta | il dolce annuncio ai fan

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fan impazziti dopo la notiziaattesa. Anche i vip talscelgono di mantenere discrezione e riservatezza per questioni alquanto delicate. Ed è questo il casovip che dopo 5 mesi ha finalmente rivelato a tutti di essere pronta a diventare mamma. Immancabile l’emozione molto forte che non è riuscita a trattenere durante l’ecografia. Così ha dunque confermato tutto e i fan non potevano che inondarla di auguri. Romina Carrisi inattesa. L’è arrivato dopo 5 mesi di silenzio e riservatezza. Qualche indizio ha cominciato a trapelare quando sul settimanale Diva e Donna sono uscite le prime foto con un pancino già a vista, ma oggi sarebbe stata la diretta interessata a rompere il silenzio. Ladi Al Bano e ...