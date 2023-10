Il Messaggero | Cafu pronto a fare causa alla Roma | 12 milioni per violazione diritto di immagine

Questo è quanto scrive il quotidiano "Il". Secondo l'articolo, nel 2019era testimonial del club nell'ambito della nuova sponsorizzazione che la società, guidata all'epoca da Pallotta,...

IL MESSAGGERO - Cafù porta la Roma in tribunale per "violazione ... Napoli Magazine

"Cafu chiede alla Roma e a Qatar 12 milioni": il motivo risale all'epoca Pallotta Corriere dello Sport

L’ex calciatore della Roma Marcos Cafu ha aperto una causa nei confronti della società giallorossa per violazione dei diritti d’immagine. Come riportato da Il Messaggero se entro il 17 novembre non si ...Cafu e la Roma aggiungono un nuovo capitolo alla loro storia. Non si tratta questa volta di vicende calcistiche, quanto piuttosto di una questione di "diritti ...