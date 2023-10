Il graffito (non) di Banksy

Leggi su butac

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Recentemente, in Italia e su vari social media, è stata ampiamente condivisa un’immagine raffigurante uncon due bambini: uno situato dietro a del filo spinato, rappresentante i bambini palestinesi, e l’altro dall’altra parte della recinzione, a rappresentare gli ebrei. Ecco l’immagine in questione: Molti tra coloro che hanno condiviso l’immagine hanno anche attribuito l’opera a, denominandola “Mirror”. Ieri, cercando rapidamente da smartphone, non sono riuscito a trovare alcuna conferma dell’attribuzione adi questo, rendendomi conto che non compariva in nessuna galleria associata al noto artista. Di conseguenza, ho creato un meme veloce per spiegare che non c’era alcuna conferma dell’attribuzione adi questo. In breve tempo, un’amica ...