Il governo presenta la manovra alle parti sociali Delusione Cgil e Uil | «È un ritorno all’austerità»

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Taglio del cuneo fiscale, Superbonus, riforma Irpef, fondi per la sanità e per i redditi bassi. Tanti i temi sul tavolo di confronto trache si sono incontrati a Palazzo Chigi nella serata di venerdì 13 ottobre. L’esecutivo hato a sindacati e associazioni di categoria il disegno di legge di bilancio in vista dell’approvazione in Consiglio dei ministri. Per il, c’erano il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il ministro del lavoro Marina Calderone, il vice ministro Maurizio Leo e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Quest’ultimo ha promesso lo stanziamento di 5 miliardi per il rinnovo dei contratti della pubblica amministrazione. Taglio del cuneo e accorpamento delle prime due aliquote Irpef risultano finanziate solo per il ...