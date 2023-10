Il Giro d’Italia a Napoli per il terzo anno consecutivo | tutti i comuni campani interessati

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minutisarà grande protagonista anche nella prossima edizione del, questa volta con due tappe: domenica 12 maggio, con l’arrivo adi una frazione che parte da Avezzano, Appennino abruzzese, e – dopo il riposo di lunedì 13 – con la partenza da Pompei martedì 14 maggio, per una tappa che attraverserà l’area vesuviana interna e il Nolano per terminare a Cusano Mutri, in provincia di Benevento, precisamente in località Bocca della Selva. La tappa del 12 maggio (Avezzano –), la nona del, di 206 km, dopo aver raggiunto il Tirreno a Minturno, proseguirà lungo il litorale domitio per approdare nei Campi Flegrei, iniziando da Lago Patria e proseguendo per il Parco Archeologico di Cuma, la terrazza sul mare di Monte di Procida, le ...