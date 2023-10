Il famoso italiano si toglie la vita in diretta sui social | poi spunto l’ipotesi choc

Leggi su tvzap

(Di venerdì 13 ottobre 2023). La tragica morte dell'influencer bolognese Vincent Plicchi, conosciuto come Inquisitore Ghost, ha scosso profondamente la comunità online, aprendo un dibattito urgente sull'incidenza del bullismo digitale e sull'impatto psicologico deimedia sui giovani. #Bologna Tiktoker suicida, Vincent Plicchi si uccide ina 23 anni: «Io perseguitato, così non resisto più» https://t.co/Vf6BYhIXGN— #RassegnaZampa (@RassegnaZampa) October 13, 2023 Vincent Plicchi: la morte di un influencer Vincent Plicchi, celebre sul web come Inquisitore Ghost, ha conquistato un vasto seguito su TikTok grazie alla sua maschera enigmatica e alle ...