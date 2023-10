Il direttore del Fmi promuove il governo Meloni | “Il Pil a +1 | 2% nel 2024 è un target fattibile”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La promozione è autorevole. “Il Fondo monetario internazionale valuta la crescita del Pil, stimata daldell’1,2% per il, un obiettivo ambizioso ma. Tale affermazione è una chiara indicazione della prospettiva realistica delitaliano perre la crescita economica del Paese”. E’ la soddisfazione espressa in una nota da Marco Osnato, deputato di Fratelli d’Italia, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile economico del partito. Parole che giungono a commento della dichiarazione di Alfred Kammer,per l’Europa dell’Fmi. Aumento Pil “ambizioso ma”: le parole di Kammer del Fmi In un’intervista a Il Sole 24 Ore Radiocor ildel Fmi è stato molto chiaro e ...