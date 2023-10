Il Ct della Nazionale di calcio ha convocato Stephan El Shaarawy

Leggi su ilfogliettone

Il Ct italiana di, Luciano Spalletti, ha El, che sta raggiungendo il Centro Tecnico Federale e sarà a disposizione per la seduta di allenamento in programma alle ore 11. L`attaccante Roma torna in a due anni e mezzo di distanza dall`ultima convocazione in occasione delle gare con Bulgaria e Lituania del marzo 2021. ITALIA-MALTA A BARI. Si va verso il tutto esaurito al `San Nicola`: sono oltre 53.000 i biglietti venduti per il match tra Italia e Malta. Si ricorda che l`accesso dei bambini allo stadio sarà consentito soltanto dietro presentazione di un regolare titolo di accesso.