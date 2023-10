Il convegno | la spiegazione del finale del film Netflix

Leggi su cinemaserietv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ilè l’ultimo prodotto di genere slasher aggiunto al già ben nutrito catalogo. Di produzione svedese e diretto da Patrik Eklund, ilsegue un gruppo di mal assortiti dipendenti comunali in un ritiro fuori città per un weekend di team building prima della costruzione del centro commerciale di Kolarängen. Nonostante si tratti di un fine settimana pensato per stare insieme e conoscersi meglio, ben presto iniziano ad emergere delle divergenze all’interno della comitiva, causate da gelosie e sospetti. Infatti Lina, una delle dipendenti appena tornata da un periodo di malattia, scopre che uno dei suoi colleghi, Jonas, ha firmato delle carte per l’espropriazione indebita delle terre agli agricoltori locali per la costruzione del centro commerciale. Non solo: viene anche a sapere che uno di questi contadini, a causa della ...