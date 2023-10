Il convegno | fa paura il film di Netflix?

Leggi su screenworld

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Ildel 2023, non fatrattandosi infatti di una commedia horror che prende alcuni aspetti reali per poi portarli all’estreme conseguenze, con la giusta miscela di comicità e orrore. Proprio l’esagerazione dei toni e il divertito senso comedy del, non trasforma Ilin un horror capace di spaventare, rimanendo legato più a una dimensione di satira sociale. Le recensioni delsottolineano questi aspetti, vediamone qualcuna. Come cita The Wom: “Ilporta sututta l’energia di una storia che chiunque di noi lavora in gruppo può comprendere fino in fondo: chi non avrebbe ad esempio mai voluto uccidere il collega della scrivania a fianco? Dopotutto, i colleghi sono le persone con cui trascorriamo la maggior ...