Il Consiglio d’Europa vota per riconoscere l’Holodomor come “genocidio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha accolto con favore la decisione, che ha detto rendere omaggio alle vittime della carestia di epoca sovietica. La decisione fa seguito a quella analoga dell’Unione Europea dello scorso anno. L’Assemblea parlamentare delhato giovedì per” l’affamamento di milioni di persone in Ucraina negli

...l'ex primo ministro polacco ed ex presidente del...la tradizione democratica è molto meno radicata che in altri paesi'...democratica è molto meno radicata che in altri paesie di ...

Violenza sulle donne, consiglio d'Europa: "Preoccupano i dati dell'Italia" RaiNews