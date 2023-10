Il Centro Astronomico ‘Neil Armstrong’ porta la Luna a Salerno

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa, il satellite naturale della Terra, ha sempre affascinato l’umanità sin dai tempi più antichi. Tutti la riconoscono nel cielo, molti la fotografano estasiati, eppure solo alcuni conoscono i segreti del nostro satellite. Come si è formata? Di cosa è fatta? Quale sarà il suo destino tra miliardi di anni? Per questo motivo, la NASA ha promosso l’iniziativa “International Observe the Moon Night 2023”, tradotta come “Notte Internazionale della2023”. Una serata dedicata interamente alla, protagonista di numerose iniziative come seminari, eventi pubblici a tema oppure le tradizionali osservazioni al telescopio per grandi e piccini.Il“Neil Armstrong” diha raccolto l’appello della NASA ed ha organizzato una serata ...