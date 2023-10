Il caso del preside che non trova il cellulare e fa perquisire i piccoli alunni Aveva dimenticato lo smartphone in segreteria I genitori infuriati

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Divampa la polemica in una scuola primaria in provincia di Benevento. I primi a sollevare il problema sono stati idegli studenti, seguiti dall'intervento del sindaco e infine da un parlamentare locale. L'articolo .

... in particolare neldell'economia statunitense. La sequenza degli eventi potrebbe essere la seguente: la crescita potrebbe rimanere al di soprapotenziale; stando così le cose, ci sarebbero ...

Sanità, il caso del concorso per le scuole di specializzazione. “Punti bonus sbagliati, doppie borse di studi… La Stampa

Stress test del Fmi: a rischio una banca su quattro in caso di severa stagflazione - MilanoFinanza News Milano Finanza

Kia accelera sull’elettrificazione e punta a vendere 1,6 milioni di veicoli elettrici entro il 2030 pari al 37% del totale passando per l’obiettivo intermedio di 1 milione nel 2026 ...PORDENONE-UDINE - Dieci chiamate al giorno agli sportelli di Udine, per un totale di quasi un centinaio di Sos già ricevuti in pochi giorni, e una cinquantina a Pordenone, secondo i ...