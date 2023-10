(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd, èin, in una visita presentata come segno di solidarietà nei confronti del Paese ebraico dopo gli attacchi di Hamas. 13 ottobre 2023

E' stato pubblicato nel sitoministero della Giustizia l'avvisoDipartimento per gli affari di giustizia. In particolare, si tratta della procedura d'interpello ...esclusivamente aldi ...

Il capo del Pentagono Austin arrivato in Israele Agenzia askanews

Cellnex, Patuano mette l'ex Tim Luciani a capo dell'Italia. La mission ... Milano Finanza

VITERBO- Il 16 ottobre presso l’Università degli Studi della Tuscia, nell’ambito delle attività del Dottorato di Ricerca in “Società in Mutamento: Politiche, Diritti e Sicurezza”, Sua Eccellenza il Pr ...«Ora è tempo per la guerra» ha avvertito il ministro della Difesa, Yoav Gallant, mentre nella notte sono proseguiti i bombardamenti nella Striscia ...