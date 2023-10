Il camorrista – La serie di Giuseppe Tornatore in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sarà presentatadeldi- in partenza il 18 ottobre - lagirata all'epoca dell'uscita del film omonimo ma mai andata in onda a causa del flop. Il- Ladisarà presentata ingiovedì 26 ottobrediciottesima edizione delladeldi. Lain cinque puntate è stata girata nel 1985, contestualmenterealizzazione dell'omonimo film a suo tempo prodotto da Titanus Produzione e ReteItalia e uscito nelle sale nel 1986. Lanon è mai andata in onda; l'attuale rielaborazione è stata prodotta da Titanus ...