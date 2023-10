Il baseball si sta svecchiando

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Take me out to the ball game è una canzone composta nel 1908 diventata nel corso del Novecento l’inno non ufficiale del. È estremamente popolare negli Stati Uniti, tra le più riconoscibili del secolo scorso, insieme a Happy Birthday e all’inno nazionale americano. Ha dato il titolo a un film con Frank Sinatra e Gene Kelly, è stata utilizzata da Nike per uno spot, ma soprattutto è diventata la canzone eseguita a metà del settimo inning in tutti gli stadi del Paese. È il momento in cui sulle tribune prende vita il seventh-inning stretch, un attimo di pausa dove i tifosi, ormai provati da oltre due ore di partita, ne approfittano per fare l’ultimo rifornimento di hamburger ed effettuare qualche esercizio di stretching per affrontare al meglio il finale di partita. Il problema è che in MLB la fine dell’incontro, decennio dopo decennio, si è spostata sempre un ...