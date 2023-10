Ieri in Campania | incremento degli incidenti stradali nel Sannio | canile lager nel Casertano

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata digiovedì 12 ottobre. Avellino – Individuata e denunciata la persona accusata dell’attentato consumato la notte del 20 settembre scorso contro un condominio di via Imbimbo ad Avellino. Si tratta di un ragazzo di 16 anni. (LEGGI QUI) Benevento – Tristeper la città di Benevento in merito aglistradale. Lo studio è stato portato a termine da ACI-Istat sull’incidentalità e il capoluogo sannita ha fatto registrare un preoccupante +20%. (LEGGI QUI) Un fatto strano ha scosso la piccola comunità di San Lorenzello per una serie di multe che hanno toccato due cittadini in particolare in un contesto di trasgressione che, però, non tocca gli altri cittadini del piccolo paese sannita. (LEGGI QUI) Caserta – Scoperto un...