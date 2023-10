Ibrahimovic dirigente del Milan | ma con quale ruolo? Tutte le risposte dei tifosi

Leggi su dailymilan

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Zlatanancora al, ma questa volta da. Ne ha parlato Moncada, e l’ex attaccante ha già avuto settimane fa un colloquio con Cardinale. In attesa di decisioni ufficiali abbiamo provato, sulla nostra pagina Instagram, a chiedere aidovrebbe ricoprire lo svedese in rossonero. Specificando come non valessero le“allenatore” o “giocatore”. Il sondaggio ha scatenato la fantasia deidel Diavolo: andiamo a vedere alcunee proposte. “Club Manager così è sempre presente agli allenamenti e fa da collante tra squadra e società”; “Uomo squadra e secondo di Pioli”; “Motivatore fisso nello spogliatoio”; “Preparatore psicologico e mentale”; “Team Manager”. Sono molti insomma i ...